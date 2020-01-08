انفجار سيارة مفخخة قرب البرلمان الصومالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع انفجار قوي يعتقد أنه ناجم عن سيارة مفخخة صباح الأربعاء، في العاصمة الصومالية مقديشو على مسافة قريبة من البرلمان، وفق ما أفاد مسؤول أمني. وتصاعدت سحابة دخان أسود كثيف في سماء العاصمة فيما قال شهود عيان إن سيارات تشتعل.

وقال المسؤول الأمني محمد عبدي قادر «يشبه ذلك انفجار سيارة مفخخة لكن ليس لدينا تفاصيل بعد». ويأتي الانفجار بعد أيام على تفجير ضخم بمركبة مفخخة تبنته «حركة الشباب الإسلامية»، أودى بحياة 81 شخصاً في 28 كانون الأول/ديسمبر، واقتحام إرهابيين الأحد لقاعدة عسكرية في كينيا تستخدمها القوات الأمريكية.

وقال شاهد عيان «كان هناك العديد من المركبات في المنطقة التي وقع فيها الانفجار، ولا بد أن إصابات وقعت لكن ليس لدينا معلومات بعد لأن قوات الأمن تفرض طوقاً أمنياً على الطريق وتطلق النار».

بينما نقلت «رويترز» رواية أخرى عن رئيس خدمة إنقاذ في مقديشو، قال فيها إن قنبلة انفجرت عند تقاطع طرق مزدحم بالعاصمة الصومالية، وأسفرت عن إصابة 11 شخصاً على الأقل. وحتى الآن، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذي وقع قرب مبان تضم مكاتب حكومية.