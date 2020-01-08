العثور على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة والسفارة الأوكرانية تشير إلى «عطل في المحرك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، إن عمال الإنقاذ عثروا على الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة اليوم الأربعاء.

وتحطمت طائرة الخطوط الدولية الأوكرانية وهي من طراز بوينج 737 في وقت سابق اليوم مما أودى بحياة 176 شخصاً كانوا على متنها عقب إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة التي تحطمت في إيران لقوا حتفهم، وذلك وفقاً لمعلومات أولية. وأضاف في بيان أن بلاده تسعى للتحقق من ملابسات الحادث وعدد القتلى، محذراً من «التكهنات» حول سبب الحادث. وأشارت السفارة الأوكرانية في طهران، إلى أن معلومات أولية تشير إلى أن عطلاً في المحرك، هو السبب وراء الحادث، وليس هجوماً بصاروخ أو عملاً إرهابياً.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن حسن رضائي المسؤول في منظمة الطيران المدني الإيرانية، تأكيده على أن الطائرة المنكوبة لم تعلن حالة الطوارئ. ولم تتصل ببرج المراقبة الجوية. وذكر الإعلام الرسمي أن الطائرة التابعة للخطوط الدولية الأوكرانية، من طراز بوينج 737 تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران بسبب مشاكل فنية.

وتحطمت بسبب مشاكل فنية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران وإن كل من كانوا على متنها لقوا حتفهم. وقال بير حسين كوليفاند رئيس أجهزة الطوارئ الإيرانية للتلفزيون «الحريق شديد لدرجة أنه لا يمكننا القيام بأي إنقاذ، هناك 22 سيارة إسعاف وأربع حافلات إسعاف وطائرة هليكوبتر في المكان». وأشار رضا جعفر زادة، المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، إلى أنها كانت متوجهة إلى كييف، وكانت تقل 180 من الركاب وأفراد الطاقم.

وذكرت شركة «بوينج» أنها على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بتحطم طائرة في إيران وأنها تجمع المزيد من المعلومات.