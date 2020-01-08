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هذا الموضوع صندوق طعام Heatbox سيقوم بتسخين طعامك #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
يقضي أغلبنا وقت طويل بالعمل، ما يجعل من الضروري وجود وجبة طعام في منتصف اليوم. وهو ما جعل شركة ألمانية تقوم بعرض نموذج شبه نهائي لصندوق الطعام Heatbox في معرض CES، والذي يستخدم البخار لتدفئة الطعام والحفاظ على العناصر الغذائية.
الصندوق كبير الحجم قليلًا لكن يمكن وضعه في أغلب حقائب الظهر والحقائب الرياضية. يجب وضع القليل من الماء في الصندوق قبل الخروج من المنزل وشحن البطارية سعة 18000 مللي أمبير، البطارية يمكنها تسخين الطعام لمدة 3 مرات بشحنة واحدة. يتم تشغيل الصندوق من خلال زر على الجزء الأمامي أو من خلال التطبيق المرافق، والذي يمكن استخدامه أيضًا لتعديل مدة التسخين الأصلية التي تصل إلى 8 دقائق.
الصندوق متاح للطلب المُسبق بسعر 144 دولار على موقع Indiegogo، وهو أقل من سعر الشراء المباشر الذي يصل إلى 207 دولار.
المصدر
هذا الموضوع صندوق طعام Heatbox سيقوم بتسخين طعامك #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.
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