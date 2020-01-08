دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع TP-Link تعلن عن برمجيات HomeCare Pro التي تأتي لدعم معايير حماية أعلى #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

تنطلق برمجيات HomeCare Pro من TP-Link اليوم لدعم معايير أعلى لحماية الأجهزة الذكية المتصلة بشبكات الإنترنت من المقابس إلى الشاشات الذكية، إلى جانب أجهزة البيت الذكي التي تعتمد على الإتصال بشبكة الإنترنت.

تأتي أنظمة HomeCare Pro لتدعم تأمين الأجهزة المتصلة بشبكات الإنترنت، حيث تدعم إتصال آمن مع تحكم أعلى كفاءة في الشبكات.

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وتتميز برمجيات HomeCare Pro بنمط scene الجديد الذي يتيح قطع إتصال Wi-Fi على مجموعة من الأجهزة في نفس الوقت، ومن المقرر أن تتوفر برمجيات HomeCare Pro بإشتراك شهري بقيمة 6 دولارات، أو إشتراك سنوي بقيمة 55 دولار، أيضاً من المقرر أن تقدم TP-Link إصدار تجريبي من برمجيات HomeCare Pro على أجهزة راوتر Wi-Fi 6 التي تنطلق في نهاية الربع الأول من 2020.

المصدر

هذا الموضوع TP-Link تعلن عن برمجيات HomeCare Pro التي تأتي لدعم معايير حماية أعلى #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.