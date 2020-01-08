إيران تحذر أمريكا من القيام بـ«عملية شريرة» جديدة: سنرد بقسوة

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم - صورة أرشيفية

حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أميركا من مغبة القيام «بعملية شريرة» جديدة، مشددا أنها ستجابه برد قاس وحزم أشد ومساحة أوسع.

وأشار «باقري» بحسب وكالة فارس الإيرانية، إلى أن العملية التي نفذتها القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري فجر اليوم، محذرا من أن «العمليات الشجاعة» التي حدثت فجر اليوم تدلل على جانب من قدرات القوات المسلحة الإيرانية وردا على الهجوم الإرهابي الأمريكي في مقتل الفريق قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس».

يذكر أن طهران شنت، فجر اليوم الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل قاسم سليماني. واستهدف القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق، وكذلك قاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق. وذكرت تقارير إعلامية إن 5 صواريخ كاتيوشا أطلقت على قاعدة التاجي شمالي بغداد.