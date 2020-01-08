العراق.. اثنان من الصواريخ الإيرانية لم تصبا قاعدة "عين الأسد"

الأنبار (العراق)/ سليمان القبيسي/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، الأربعاء، أن اثنين من الصواريخ الإيرانية لم تصبا قاعدة "عين الأسد" العسكرية التي تتواجد فيها القوات الأمريكية ولم تنفجرا وسقطا على بعد 12 كم عن القاعدة.

وأشار المصدر الى أن "الصاروخين وقعا في قريتي حيطان ومبغية، على بعد 12 كم جنوب شرق قاعدة عين الأسد، شرقي ناحية البغدادي، 90 كم غرب مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، غربي العراق".

ولفت المصدر إلى أن الصاروخين لم ينفجرا ولم يوقعا أي خسائر مادية أو بشرية بصفوف المدنيين.

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واستهدف الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردا على مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية الجمعة.

ولاحقًا، تحدثت وكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد"، فيما نفى مسؤول أمريكي سقوط قتلى بصفوف جنود بلاده.

وعقب الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علما بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

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