الدفاع العراقية: مقرات التحالف تعرضت إلى قصف بـ 22 صاروخا

بغداد/ محمد وليد/ الخليج 365

قالت وزارة الدفاع العراقية، الأربعاء، إن مقرات التحالف الدولي فيها تعرضت إلى قصف بـ 22 صاروخا، مؤكدة عدم تسجيل خسائر في قواتها بتلك الهجمات.

وقالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع، في بيان، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "العراق تعرض من الساعة 01:45 وحتى الساعة 02:15 فجر اليوم، إلى قصف بـ 22 صاروخا".

وأوضحت أن "17 صاروخا منها سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية، من ضمنها صاروخان لم ينفجرا، في منطقة حيطان غرب مدينة هيت و5 صواريخ على مدينة أربيل".

وبينما أفاد شهود عيان، للأناضول أن صاروخين من بين تلك الصواريخ سقطا في مناطق غير مأهولة بمحيط مدينة أربيل، ولا تتواجد بها قواعد عسكرية، قال بيان الدفاع، إن "جميع الصورايخ سقطت على مقرات التحالف".

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وأكدت خلية الإعلام أنه "لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية"، وأشارت إلى أنه ستعلن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين بالعراق، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس"، بغارة أمريكية في بغداد، الجمعة.

كما تحدثت وكالة "فارس نيوز" شبه الرسمية، عن وقوع 80 قتيلا على الأقل، في الهجوم الذي قالت الوكالة إنه أوقع أضرارا كبيرة في قاعدة "عين الأسد" رغم محاولة الأمريكيين إخفاء الحقائق.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.