وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف شاغرة في العديد من التخصصات. وكشفت الجامعة تفاصيل الوظائف والشروط وطريقة التقديم عبر موقعها الالكتروني عبر هذا الرابط (اضغط هنا).

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