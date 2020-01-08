ألمانيا تُدين الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين عراقيتين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أدانت الحكومة الألمانية الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قوات أمريكيةً وقوات للتحالف الدولي الليلة الماضية.
وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب كارينباور، في تصريح للقناة الأولى للتلفاز الألماني اليوم، عن رفضها لهذا العدوان بأقصى درجات الإدانة؛ مشددة على ضرورة القيام بكل ما من شأنه تهدئة الوضع.
وأكدت عدم تعرض أي من الجنود الألمان في العراق لأي أذى نتيجة الهجوم الصاروخي؛ موضحة أن وزارتها ستطلب اجتماع الدول الـ13 التي تمثّل الإطار الرئيسي للتحالف الدولي؛ للتشاور بشأن الوضع المقبل.
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