السوبر الإسباني .. أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

صحيفة الخليج الالكترونية يشهد اليوم الأربعاء عدة مباريات مهمة بمختلف ملاعب العالم. وتعد أبرز مباريات اليوم الأربعاء، فالنسيا ضد ريال مدريد فى السوبر الإسباني، وليستر سيتي ضد أستون فيلا فى كأس الرابطة الإنجليزية. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة: فالنسيا Vs ريال مدريد – التاسعة مساء – قناة KSA Sports 1 HD Advertisements ليستر سيتي Vs أستون فيلا – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 2 ليون Vs ستاد بريست 29 – الثامنة إلا ربع مساء ليل Vs أميان – العاشرة مساء باريس سان جيرمان Vs سانت إيتيان – العاشرة مساء – قناة beIN Sports HD 6

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