الأمم المتحدة تدعو للإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن إبقاء لبنان بدون حكومة عمل "غير مسؤول" في ضوء التطورات في البلد والمنطقة.

وقال يان كوبيش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان على تويتر "إبقاء لبنان بدون حكومة تتسم بالكفاءة والمصداقية عمل غير مسؤول في ضوء التطورات في البلد والمنطقة".

وأضاف "أحث الزعماء على التحرك دون مزيد من التأخير".