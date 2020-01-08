الفحم خطر جدًا على الأسنان.. لهذا السبب!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يرغب العديد من الأشخاص في الحصول على أسنان نظيفة ذات لون أبيض ناصع، فمن اشهر الطرق للحصول على هذه النتيجة أستخدام الفحم.



أكدت بعض الدراسات على موقع ” health line ” مدى خطورة أن يلجأ الكثيرون من الأشخاص إلى استخدام الفحم لتنظيف الأسنان لخطورة الفحم على صحة الإنسان ،كما أن هناك جدلا كبيرا بين الأطباء فى أستخدامه.

تؤكد الدراسات الحديثة على فائدة استخدام معجون فحم الأسنان فى تنظيفها، ولكن حذرت من استخدام الفحم مباشرة لإضراره بطبقة مينا الأسنان .

فمن أضرار أستخدام الفحم على الأسنان: الفحم والمواد الكربونية تفتح المجال للإصابة بسرطان الفم، اضافة إلى أنها تزيل جزءاً من طبقة المينا لأنها خشنة جدا، ويؤدي هذا إلى تشوه الابتسامة، ناهيك عن موت عصب السن، وإلتهاب اللثة وحساسية الأسنان.

Advertisements

حتى أن معجون الأسنان المعتمد على الفحم النباتي، الذي يُزعم أنه يبيض الأسنان، هو "خدعة تسويقية" ويمكن أن يزيد من خطر تسوسها، بحسب دراسة نشرت في الدورية البريطانية لطب الأسنان "بريتيش دينتال جورنال" قبل أشهر.

وفي الغالب لا تحتوي هذه النوعية من معجون الأسنان على أي فلورايد للمساعدة في حماية الأسنان.

ويقول معدو الدراسة إنه لا توجد أدلة علمية، تدعم المزاعم التي تقدمها الشركات المنتجة لهذا النوع من معجون الأسنان. وأضافوا أن الإفراط في استخدامها قد يضر أكثر مما ينفع.

وتنصح الدراسة باستشارة طبيب الأسنان عن الحاجة إلى تبييضها.

وأكدت أنه من الأفضل الالتزام باستخدام معجون أسنان عادي يحتوي على الفلورايد.