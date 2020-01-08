"غرف محصنة" أنقذت الجنود الأميركيين من الضربة الإيرانية

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty مقاتلة أميركية من طراز أف 16 في قاعدة عين الأسد بالأنبار

وقال مسؤول عسكري أميركي لشبكة "سي أن أن" إن الجيش الأميركي تلقى إنذارا مبكرا بشأن الضربة الصاروخية الإيرانية.

وكان الحرس الثوري تبنى عملية إطلاق الصواريخ من داخل إيران انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم السليماني، الذي قتلته ضربة جوية أميركية في بغداد الجمعة الماضية.

واستهدفت الضربة الصاروخية الأميركية بصورة أساسية قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق، إضافة إلى القاعدة العسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط إصابات بشرية في أي من القاعدتين.

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فيديو من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: اليونانيون الأرثودوكس يحيون عيد الغطاس تجمع عديد اليونانيين على شاطئ البحر في مدينة بيرايكي للاحتفال بعيد الغطاس، وهو مناسبة احتفالية دينية لدى المسيحيين الأرثودوكس. وخلال الاحتفال، يشارك متبارون معتنقون للعقيدة في استرداد صليب، يقوم برميه كاهن في الماء، احياء لذكرى تعميد السيد المسيح. وذهب في اعتقاد الناس من خلال هذا التقليد، أن الشخص الذي ينجح في استرداد الصليب، سيتخلص من الأرواح الشريرة، وأنه سيكون في صحة جيدة كامل السنة. وبعد أن يستخرج الصليب من الماء يقوم الكاهن برش المحتفلين بالماء، بواسطة باقة من الريحان. ويجري الاحتفال بعيد الظهور في بعض الكنائس المسيحية في الدول الغربية. ويمثل عيد الظهور نهاية اليوم 12 من عيد الميلاد، ولكن لا يحتفل جيمع المسيحيين الأرثودوكس بالمناسبة في يوم واحد. ففي حين تحيي الكنيسة الأرثودوكسية في اليونان وبلغاريا ورومانيا المناسبة يوم 6 يناير/كانون الثاني، نجد أن الكنيسة الأرثودوكسية في روسيا وأوكرانيا وصربيا تحيي المناسبة يوم 19 من الشهر ذاته، بما أن عيد الميلاد يحتفل به يوم 7 كانون الثاني/يناير. Euronews (Ar)

احتجاجات في مختلف أنحاء الهند بعد هجوم شنه ملثمون على جامعة في نيودلهي خرجت مظاهرات اليوم الاثنين في مختلف أنحاء الهند بعد أن هاجم ملثمون يحملون هراوات وقضبان حديدية جامعة كبيرة في نيودلهي ما أدى إلى إصابة أكثر من 25 شخصا بجروح. وتعتبر أعمال العنف التي وقعت في جامعة جواهر لال نهرو، تحد جديد للحكومة التي تواجه احتجاجات في العديد من المدن ضد قانون مواطنة جديد يقول المنتقدون إنه مثير للجدل وفيه تمييز ضد المسلمين. وألقى عدد من الطلاب باللائمة في أعمال العنف في الجامعة على نشطاء يمينيين، لكنهم اتهموا الشرطة أيضا بعدم التحرك لوقف العنف. وأصيب 28 من الطلاب والأساتذة بجروح، فيما هوجم أيضا أطباء وممرضون هرعوا من مستشفى مجاور لإسعافهم، وفق نقابتهم. وقام العشرات من شرطة مكافحة الشغب الاثنين بدوريات في الجامعة، التي تخرج منها العديد من كبار وزراء حكومة ناريندرا مودي، وساروا وسط شظايا الزجاج والأبواب والأثاث المحطم. ولم تقم الشرطة بعمليات توقيف فورية، لكنها حمّلت مسؤولية أعمال العنف إلى "مجموعات طلابية منافسة". وفيما تصاعدت الردود المنددة بالهجمات، شارك أكثر من ألف شخص في تجمع ليلي في بومباي. ونظمت تظاهرات أخرى في بنغالور وكلكوتا ومدن كبيرة أخرى. وقال الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد ابهيجيت بانيجري، الذي تخرج من الجامعة، إن الهجمات "تذكر بالسنوات عندما كانت ألمانيا تتجه نحو الحكم النازي". ونفى حزب بهارتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي اتهام حزب المؤتمر المعارض، بالمسؤولية، واتهم في المقابل مجموعات طلابية من الجناح اليساري التي تسيطر على سياسات الجامعة. ووعدت الحكومة بإجراء تحقيق فيما طلب وزير الداخلية أميت شاه، أحد أقرب مساعدي مودي، من إدارة الجامعة والشرطة الحفاظ على النظام في الجامعة التي تشهد توترا منذ تشرين الثاني/نوفمبر، بسبب رفع الأقساط الجامعية. وتأتي الاضطرابات فيما تتواصل الاحتجاجات في أنحاء الهند ضد قانون المواطنة الذي تمت المصادقة عليه في كانون الأول/ديسمبر، والذي يسهل الحصول على الجنسية الهندية للاجئين من افغانستان وباكستان وبنغلادش من غير المسلمين. وخرج مئات الاف الاشخاص في احتجاجات في انحاء البلاد، وقتل أكثر من 25 شخصا. ويعتبر المنتقدون أن القانون يخالف دستور الهند العلماني، فيما يقول مودي إن القانون الجديد يهدف إلى مساعدة الأقليات "المضطهدة". وزادت التظاهرات من الانشقاقات في بلد عاد فيه مودي إلى السلطة بعد تحقيقه فوزا كاسحا في انتخابات أيار/مايو العام الماضي. ويقول معارضو مودي إن سياساته مسؤولة عن تردي الاقتصاد والتوتر الاجتماعي. ودعت كبار النقابات العمالية الهندية الاثنين إلى إضراب عام في 8 كانون الثاني/يناير للاحتجاج على سياسات الحكومة "المناوئة للشعب". وأبدى أكثر من 60 اتحادا للطلاب دعما للاضراب الذي سيستمر يوما. Euronews (Ar)

شاهد: احتفالات الروس الأرثودوكس عشية عيد الميلاد احتفل المسيحيون الأرثودوكس الروس عشية عيد الميلاد، بزيارة الفضاءات الاحتفالية وكذلك الكنائس. كذلك ينهي المسيحيون الأرثودوكس 43 يوما من الصوم، ويحتفلون بعيد ميلاد السيد المسيح في 7 كانون الثاني/يناير ككل عام، وفق التقويم اليولياني. ويقول مواطنون روس ممن يحتفلون بالمناسبة، إنهم يريدون أن يعتقدوا في بعض المعجزات، التي يمكن أن تضفي شيئا من السعادة والفرحة على الناس في العام الجديد، وبأن تكون السماء أقل تلبد بالسحب، وألا تكون هناك حروب. ويرى آخرون أنهم حين يذهبون إلى الكنيسة، يغمرهم ارتياح، تسمو معه النفوس والمشاعر. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات Advertisements إيقاف HD HQ SD LO حشود ضخمة تشارك بمراسم دفن الجنرال سليماني بمسقط رأسه في كرمان Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأضاف المسؤول الأميركي الذي لم تذكر الشبكة اسمه أن الإنذار الذي تلقاه العسكريون الأميركيون كان مبكرا، وكافيا حتى تمكنوا من الوصول إلى الغرف المحصنة في القاعدة.

وربما يفسر هذا الأمر عدم سقوط قتلى في صفوف العسكريين الموجودين في القاعدة، التي زارها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ديسمبر 2018.

وكان مساعد وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة، جوناثان هوفمان قال في بيان "في الأيام الأخيرة وردّاً على تهديدات إيران وأفعالها اتّخذت وزارة الدفاع كل التدابير المناسبة لحماية أفرادنا وشركائنا".

وأضاف أنّ "هاتين القاعدتين كانتا في حالة تأهب قصوى نظراً لوجود مؤشّرات تفيد بأنّ النظام الإيراني يخطّط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة".

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