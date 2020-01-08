الإمارات تدعو إلى تهدئة التوترات في المنطقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي اليوم الأربعاء إن من الضروري تهدئة التوترات "المزعجة" الراهنة في المنطقة. وكتب على تويتر "خفض التصعيد أمر حكيم وضروري. يتعين أن يتبع ذلك مسار سياسي لتحقيق الاستقرار".

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