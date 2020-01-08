دراسة: تمارين المشي اليومية تطيل عمر المرأة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قالت نتائج دراسة عُرضت مؤخراً ضمن أعمال مؤتمر جمعية القلب الأوروبية الـ 23 في فيينا إن ممارسة المرأة يومياً للتمارين والنشاط البدني تقلل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والسرطان والمشاكل الصحية الأخرى. ودعت توصيات الدراسة النساء إلى ممارسة المشي السريع أو الركض على جهاز المشي إذا لم تتوفر المساحات الطبيعية أو الطقس الملائم للنشاط في الهواء الطلق.



واعتمدت الدراسة على تجارب شارك فيها 4 آلاف امرأة بممارسة التمارين على جهاز المشي والركض، وتم اعتبار معدل اللياقة البدنية الصحي بما يعادل الصعود السريع لأربع طوابق من دون توقف.

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وتمت متابعة الحالة الصحية للمشاركات في التجربة لفترة استمر 4 سنوات ونصف.

وأظهرت النتائج أن الممارسة اليومية لتمارين المشي أو الركض بما يعادل المعدل المشار إليه يقلل خطر وفاة المرأة لأسباب تتعلق بالأمراض المزمنة أو الخطيرة.

ولاحظ فريق البحث أن النساء اللاتي كانت قلوبهن تدق بمعدل طبيعي أثناء التمرين اليومي كان لديهن أقل معدل خطر للإصابة بأمراض القلب والسرطان. بينما رصد فريق البحث ارتفاع مخاطر الإصابة بالسرطان لدى النساء اللاتي لم تكن مواظبات على التمارين اليومية، وكانت دقات القلب لديهن غير منتظمة أثناء ممارسة التمارين.