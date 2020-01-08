- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي مخاطر قلة وزيادة النوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اكتشف علماء جامعة كولورادو في بولدر، أن النوم غير الصحي يمكن أن يسبب مشكلات صحية في القلب، حتى لدى الذين يمارسون بانتظام تدريبات وتمارين رياضية ولهم نمط حياة صحي.
ويفيد موقع MedicalXpress، بأن الباحثين خلال بحوثهم التي استمرت سبع سنوات، درسوا نظام النوم والبيانات الوراثية والمؤشرات الصحية لـ 461 ألف شخص أعمارهم 40-69 سنة لم يصابوا أبدا بأزمات قلبية.
وقد اتضح للباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم، هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20% مقارنة بمن ينامون بين 6-9 ساعات. وأن الذين ينامون أكثر من تسع ساعات ترتفع هذه النسبة عندهم إلى 34%.
ويشير الباحثون، إلى أن النوم الذي يستمر بين 6-9 ساعات يخفض خطر النوبة القلبية لدى الأشخاص المعرضين وراثيا للإصابة بأمراض القلب بنسبة 18%.
وعلاوة على ذلك تؤثر قلة النوم في الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وأيضا في تطور الخلايا الملتهبة في نخاع العظم، بينما يمكن أن يتسبب النوم لفترات طويلة بالتهابات مختلفة في الجسم.
كانت هذه تفاصيل خبر ما هي مخاطر قلة وزيادة النوم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.