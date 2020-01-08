إيران تقصف قاعدتين أمريكيتين في العراق رداً على مقتل سليماني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصفت إيران بصواريخ بالستية فجر الأربعاء، قاعدتين في العراق يتمركز فيهما جنود أمريكيون رداً على مقتل قاسم سليماني رئيس «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني في بغداد قبل خمسة أيام، في منعطف تصعيدي جديد يخشى المراقبون أن يؤدي إلى اندلاع نزاع مفتوح على الأرض العراقية. وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن طهران حرصت على أن يكون توقيت إطلاق الصواريخ بنفس توقيت اغتيال سليماني، وقبل أن يوارى الثرى بدقائق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاجون) في بيان لها «قصفت إيران من أراضيها قاعدتي عين الأسد وأربيل اللتان تستخدمهما القوات الأمريكية في العراق. وأضاف «أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخاً بالستياً على القوات الأمريكية وقوات التحالف». وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنّه سيدلي بتصريح صباح الأربعاء حول الضربة. وغرد عبر«تويتر»:«كل شيء على ما يرام. لقد أطلقت صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار جار الآن. حتى الآن كل شيء على ما يرام. لدينا الجيش الأكثر قوة والأفضل تجهيزاً في العالم، وبفارق شاسع».

كما غرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قائلاً إن بلاده نفذت«إجراءات متكافئة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من خلال استهداف القاعدة التي شنت منها هجمات جبانة ضد مواطنينا وضباطنا رفيعي المستوى». وأضاف«نحن لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب، لكنّنا سندافع عن أنفسنا ضدّ أيّ اعتداء».

وتبنى الحرس الثوري الإيراني الهجوم، من دون أن يذكر قاعدة أربيل، وقال في بيان له إنه أطلق«عشرات الصواريخ أرض - أرض على القاعدة الجوية المحتلّة من الجيش الإرهابي الأمريكي المعروفة باسم عين الأسد بمحافظة الأنبار»، مشيراً إلى أن العملية جاءت «انتقاماً لاغتيال سليماني». وحذر من أي رد أمريكي قائلاً «نحذر الشيطان الأكبر والنظام الأمريكي من أن أي عمل شرير، أو اعتداء أو تحرّك آخر سيواجه ردّاً أكثر إيلاماً وقساوة». وأضاف: «ننصح الشعب الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من المنطقة منعاً لوقوع المزيد من الخسائر ولعدم السماح بتهديد حياة المزيد من العسكريين الأمريكيين بسبب الكراهية المتزايدة للنظام الأمريكي». كما هدد بضرب «إسرائيل» و«حكومات حليفة» للولايات المتحدة في المنطقة.

وبعد ساعات من الضربة الصاروخية الإيرانية، أعلنت واشنطن أنها منعت الطيران المدني الأمريكي من التحليق فوق العراق وإيران ومياه الخليج وبحر عمان، ما يؤشر إلى مخاوف من تصعيد عسكري بين الطرفين.

ودانت لندن الأربعاء ما وصفته بالهجمات «المتهورة والخطيرة» على قواعد للتحالف في العراق تضم قوات بريطانية، معبرة عن «القلق» إزاء «معلومات عن سقوط جرحى». وقال وزير الخارجية دومينيك راب «ندين هذا الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تضم قوات للتحالف بينهم بريطانيون» معبراً عن «القلق» إزاء «معلومات عن سقوط جرحى واستخدام صواريخ بالستية».

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية صباح الأربعاء، في بيان لها عن سقوط 22 صاروخاً في العراق، بعدما قصفت إيران بصواريخ بالستية فجراً قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون. وأشار البيان الذي نشر بعد نحو7 ساعات من الهجوم ولم يشر إلى إيران، إلى أن القصف استمر نصف ساعة.

وقال «سقط 17 صاروخاً على قاعدة عين الأسد الجوية، و5 صواريخ على مدينة أربيل، سقطت جميعها على مقرات التحالف»، مشيراً إلى أنه «لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية» من دون تفاصيل عن الجنود الأمريكيين.

وأثار الهجوم ذعراً في الأسواق، وسجل ارتفاعاً في أسعار النفط بنسبة 4,5 في المئة في آسيا. وهبط مؤشر داو جونز 300 نقطة، وقفز سعر الذهب فوق الـ 1600 دولار للأوقية.