الرئيس الأوكراني يحذر من أي تخمينات خاطئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف تؤكد مقتل ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية إثر تحطمها في إيران

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن كل ركاب وأفراد طاقم طائرة بوينج 737 التابعة لشركة الخطوط الأوكرانية التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران «قتلوا».

وحذر الرئيس الأوكراني من أي تخمينات خاطئة بشأن تحديد السبب الرئيسي لسقوط الطائرة قبل انتهاء التحقيقات، وكتب على صفحته على فيسبوك «بحسب المعلومات الأولية، فإن كل الركاب وأفراد طاقم الطائرة قتلوا».

وكان المسؤول الكبير في الخارجية الأوكرانية، فاسيل كيريليتش أعطى معلومات مماثلة لوكالة فرانس برس معلناً أنه «بحسب الأرقام الأولية فإنه كان هناك 168 شخصاً» على متن الطائرة التي كان يفترض أن تقوم برحلة بين طهران وكييف. وأضاف «سفارتنا تقوم بتحديد المعلومات حول ظروف هذه المأساة ولائحة القتلى». وبحسب العناصر الأولى التي أوردتها وسائل الإعلام الإيرانية فإن الطائرة تحطمت بعيد إقلاعها في مدينة شهريار غرب طهران واشتعلت فيها النيران. وبينما أفادت مصادر إيرانية، بأن قائد الطائرة المنكوبة لم يرسل إشارة استغاثة لبرج المراقبة، أفادت صحيفة«ديلي ميل» البريطانية أن الطائرة «أسقطت» بصاروخ إيراني.