أول تعليق من ترامب بعد الهجوم الإيراني على أهداف أمريكية

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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجومين الإيرانيين على أهداف أمريكية في العراق.
وكتب ترامب في حسابه على تويتر: «كل شيء على ما يرام! صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. تقييم الخسائر والأضرار التي تحدث الآن، الأخبار حول الخسائر جيدة حتى الآن، لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزًا جيدًا في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد! سأدلي ببيان صباح الغد».
وقال الجيش الأمريكي إن إيران شنت هجوما كبيرا بالصواريخ الباليستية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، وأضاف الجيش الأمريكي أنه يجري تقييما للأضرار وأي إصابات بشرية في قاعدة عين الأسد بالعراق، والتي زارها الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول 2018، وبمنشأة أخرى في أربيل. وأوضح بيان للجيش أن إيران أطلقت أكثر من عشرة صواريخ باليستية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.