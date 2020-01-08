دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Wacom تقدم شاشة Wacom One بتكلفة منخفضة لدعم المبدعين #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

جاءت شاشة Wacom One لدعم المبدعين بميزة الإقتران بالأجهزة الخاصة بمنصات ويندوز وmacOS وأيضاً الأندوريد، مع سعر 399 دولار، كما تتميز الشاشة بحجم 13 إنش.

يمكن لشاشة Wacom One أن تقدم الدعم بشكل جيد لمستخدمي هواتف الأندوريد، حيث يمكن للتطبيقات الإبداعية مثل Autodesk SketchBook أن تقدم للمستخدمين تجربة مرنة في العمل عن طريق إتصال الشاشة بالهاتف الذكي.

وتقدم شاشة Wacom One ثلاثة منافذ للإتصال هي HDMI، وUSB إلى جانب كابل للشحن، لذا لا تأتي الشاشة بمعايير منافذ USB-C، أيضاً سيحتاج المستخدم إلى موصلات خاصة لدعم إقتران أجهزة الأندوريد وماك بوك بالشاشة الذكية.

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وتتميز شاشة Wacom One بدقة عرض 1920 في 1080 بيكسل، بجودة عرض HD، مع دعم تغطية لونية بنسبة 72 % من ألون NTSC، كما تتميز الشاشة بتصميم مضاد للتوهج يدعم التصميم بكفاءة.

وتؤكد Wacom على أن شاشة Wacom One يمكن أن تدعم المبدعيين المبدئين بشكل جيد، كما يمكن للشاشة الذكية أن تدعم مصممي محتوى تطبيقات التواصل الإجتماعي، كما تتميز شاشة Wacom One بحجم يحاكي الآيباد، ومن المقرر أن يتوفر على موقع الشركة Wacom، إلى جانب منافذ البيع من أمازون وBest Buy بسعر 399 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Wacom تقدم شاشة Wacom One بتكلفة منخفضة لدعم المبدعين #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.