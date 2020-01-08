قائد عسكري: لا خسائر بصفوف القوات العراقية بقاعدة "عين الأسد"

الأنبار (العراق)/ سليمان القبيسي/ الخليج 365

نفى قائد "عمليات الجزيرة" العراقية اللواء الركن قاسم المحمدي، الأربعاء، وقوع خسائر بصفوف قوات بلاده المتواجدة في قاعدة "عين الأسد" جراء الهجوم الصاروخي الإيراني.

وقال المحمدي في حديث للأناضول، "لا توجد أية خسائر بصفوف القوات العراقية المتواجدة في قاعدة عين الأسد بناحية البغدادي 90 كم غرب الرمادي التي تضم قوات أمريكية".

ونفى قائد "عمليات الجزيرة" (إحدى تشكيلات الجيش) ما تناقلته وسائل الإعلام عن وقوع خسائر بصفوف قوات الجيش المتواجدة بالقاعدة بمحافظة الأنبار، غربي العراق.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أفاد ضابط عسكري بالجيش العراقي، بوقوع خسائر مادية بقصف صاروخي إيراني استهدف قاعدة "عين الأسد" التي تضم قوات أمريكية.

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وأضاف الضابط العراقي، أن "تسعة صواريخ استهدفت قاعدة عين الأسد تسببت بخسائر مادية بصفوف القوات الأمريكية دون معرفة حجم الخسائر البشرية؛ لمنع القوات الأمريكية أية قوة عراقية من الاقتراب من مكان تواجدها".

وكان الحرس الثوري الإيراني، أعلن في بيان فجر الأربعاء، استهدافه قاعدتين أمريكيتين، بعشرات الصواريخ الباليستية، ردًا على عملية قتل قاسم سليماني التي نفذتها الولايات المتحدة، الجمعة.

ووفقا للبيان فإن عشرات صواريخ "أرض -أرض" أصابت قاعدة "عين الأسد"، وقاعدة أخرى في أربيل شمالي العراق.

وبعد الهجوم الإيراني على القاعدتين، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب، أحيط علمًا بالهجوم، وأنه يتابع تطورات الأوضاع عن كثب.

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