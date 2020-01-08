ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي

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صحيفة الخليج الالكترونية
فاز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2019 اليوم الثلاثاء بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم مع ليفربول وقيادة السنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية، وحصل ماني (27 عاما) على الجائزة لأول مرة بعدما احتل المركز الثاني في التصويت في العامين الماضيين خلف المصري محمد صلاح زميله في ليفربول. وكان ماني ثالثا في 2016.
وماني هو ثاني سنغالي فقط ينال الجائزة بعد الحاج ضيوف أفضل لاعب أفريقي في 2001 و2002.
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