الوحدة يدعم صفوفه بالبرازيلي إلتون جوزيه

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن نادي الوحدة اليوم الأربعاء عن تعاقده مع البرازيلي التون جوزيه، ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة، بيد أنه بث مقطع فيديو للاعب يؤكد أنه سوف يقاتل من أجل نجاح تجربته الجديدة مع النادي.

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