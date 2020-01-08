السوبر_الاسباني يحدد مستقبل “فالفيردي” مع #برشلونه

الخليج - حسن القبيسي

تنطلق مساء اليوم بمدينة جدة السوبر الاسباني ويشارك فيه برشلونة وريال مدريد وفالنسيا واتلتيكو مدريد .

ووفقا لصحيفة ”ماركا“ أن كأس السوبر الاسباني سيشكل اختبارا ناريا لمستقبل الإسباني إرنستو فالفيردي، مدرب نادي برشلونة، بشأن مستقبله مع الفريق بعد النصف الثاني من الموسم.

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وأضافت الصحيفة أن فالفيردي بعد موسمين ونصف كمدرب لبرشلونة يتعرض لانتقادات كبيرة بشأن أسلوب اللعب وطريقة قيادته للفريق وفشله في محطات صعبة، ويبحث عن فترة هدوء من الانتقادات عبر الفوز بكأس السوبر.

وأكدت الصحيفة أن الفشل في كأس السوبر الإسباني لن يكلفه منصبه لكنه سيضع مستقبله في نهاية الموسم أقرب للخروج من البقاء رغم تصريحات رئيس برشلونة بارتوميو السابقة بشأن استمراره حتى صيف 2021.

ومن المرشحين لخلافه فالفيردي في تدريب برشلونة “رونالد كومان” مدرب منتخب هولندا حالياً ، والمدرب الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، مدرب ريفربليت الأرجنتيني .