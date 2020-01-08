مواطن يروي ملابسات حرق زوجته له بـ«الأسيد» (فيديو)

صحيفة الخليج الالكترونية

كشف المواطن “أبو محمد” تفاصيل إحراق زوجته له بمادة الآسيد وهو نائم، مما سبب له حروقا بالغة في كامل جسده.

وقال المواطن أبو محمد، في برنامج “ياهلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”: “إن سبب الخلاف بينهما الذي أدى لحرقه، هو أن زوجته كانت تتعامل مع ساحر وأنه كشفها من خلال رسائل بينهما”.

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وأضاف المواطن أنه سامح زوجته رغم ما بدر منها وما سببته من حروق بالغة له في جميع أنحاء جسده ولايزال يتلقى العلاج بسببها.

وتابع أبو محمد، حديثه مؤكدا أنه لم يعامل زوجته وهي الثانية بشكل سيء مطلقًا منذ زواجهما على مدار عام.