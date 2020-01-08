«المرور» يوضح طريقة وخطوات الاعتراض على المخالفات

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الإدارة العامة للمرور عن خطوات وطريقة الاعتراض إلكترونيا على المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر.

وقالت إدارة المرور إن طريقة الاعتراض إلكترونيًّا على المخالفات المرورية التي تم رصدها من قبل رجل المرور أو الرصد الآلي يتم عن طريق الدخول أولًا لحساب المستخدم في منصة أبشر.

وتابعت المرور يلي ذلك اختيار “خدماتي” ثم “المرور” وبعدها اختيار “الاعتراض على المخالفات المرورية”.