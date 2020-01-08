النفط يسجل ارتفاعاً كبيراً

صحيفة الخليج الالكترونية ارتفع النفط بقوة، ليزيد الخام الأمريكي نحو ثلاثة دولارات، اليوم الأربعاء بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها في العراق تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية إيرانية، مما يثير احتمال اندلاع صراع إقليمي قد يعطل إمدادات النفط، وبحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مرتفعة نحو ثلاثة دولارات بما يعادل حوالي خمسة بالمئة إلى 65.50 دولار للبرميل. ولم يشهد خام برنت تداولات بعد عقب تراجعه نحو واحد بالمئة أمس الثلاثاء.

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