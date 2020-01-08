تفاصيل الانتقام الإيراني: 11 صاروخا من 15

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-google خريطة العراق شنت طهران، فجر الأربعاء، هجوما صاروخيا باليستيا على قاعدتين تتمركز فيها قوات تابعة للجيش الأميركي، وللتحالف الدولي في العراق، انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني، قاسم سليماني.

واستهدف القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران قاعدة عين الأسد الجوية، التي تقع في محافظة الأنبار غربي العراق.

وطال القصف أيضا قاعدة عسكرية في مطار أربيل بإقليم كردستان شمالي العراق، حيث تتمركز أيضا قوات التحالف الدولي، ومن ضمنها قوات أميركية.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران في العراق في عملية استهداف قاعدة عين الأسد، دون إعلان رسمي من جانب الميليشيات.

كما ذكرت تقارير إعلامية إن 5 صواريخ كاتيوشا أطلقت على قاعدة التاجي شمالي بغداد.

شاهد أيضًا

خريطة القواعد الأميركية في العراق

فيديو من SKY News عربية

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي السيول تجتاح بيروت السيول تجتاح بيروت سكاي نيوز عربية

نقل نتنياهو إلى منطقة آمنة بعد إطلاق صافرات الإنذار نقل نتنياهو إلى منطقة آمنة بعد إطلاق صافرات الإنذار سكاي نيوز عربية

إيقاف حكم دولي مدى الحياة بعد "جرائم كروية" إيقاف حكم دولي مدى الحياة بعد "جرائم كروية" سكاي نيوز عربية 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO خريطة القواعد الأميركية في العراق سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا على القاعدتين، فيما نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مسؤول قوله إن عدد الصواريخ بلغ 15.

وقال المسؤول الأميركي الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد، فيما ضرب صاروخ أخر قاعدة مطار أربيل، فيما أخفقت أربعة صواريخ في الوصول إلى أهدافها

وأوضح البنتاغون أن الجيش الأميركي يجري "تقييما أولياً للخسائر" ويدرس "الردّ" على الهجوم،بحسب "فرانس برس".

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط إصابات بشرية في أي من القاعدتين.

أخبار ذات صلة

وكانت القاعدتان في حالة تأهب قصوى نظراً لوجود مؤشّرات تفيد بأنّ النظام الإيراني قد يخطّط لمهاجمة قوات ومصالح أميركية في المنطقة، وهو الأمر الذي قد يفسر عدم سقوط قتلى.

وغرّد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعيد الضربة الصاروخية قائلا "كل شيء على ما يرام حتى الآن"، مضيفا أنه يتم تقييم الأضرار والخسائر حاليا.

من جانبها، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الحرس الثوري تبنى عملية قصف القواعد الأميركية انطلاقا من داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت إن الحرس استخدم صواريخ "قيام" التي يبلغ مداها 800 كلم في عملية القصف.

وتحدثت وسائل الإعلام الإيرانية عن مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران في العراق بعملية استهداف قاعدة عين الأسد.

شاهد بالصور

مقارنة بين الجيش الأمريكي والإيراني

ألبوم من Microsoft News