أبرز المواقع الأثرية الإيرانية التي قد تكون هدفا لتهديدات ترامب

دبي - بواسطة محمد فارس © AFP ساحة نقش جهان في مدينة أصفهان من بين مواقع أثرية عديدة في إيران مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو

تعد إيران موطنا لأكثر من عشرين موقعا أثريا من مواقع قائمة التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، وتعتقد منظمة الأمم المتحدة أن هذه المعالم تحتاج إلى الحفاظ على أهميتها الثقافية أو التاريخية أو العلمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن هناك قائمة تضم 52 هدفا إيرانيا، من بينها مواقع تراثية، قد تتعرض لهجوم أمريكي إذا أقدمت إيران على إلحاق ضرر بأي أهداف أمريكية.

وفيما يأتي مجموعة من أبرز مواقع إيران الثقافية والتراثية المسجلة ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

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برسيبوليس

برسيبوليس، عاصمة الإمبراطورية الأخمينية الفارسية القديمة، التي يعود تاريخها إلى القرن السادس قبل الميلاد.

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ساحة نقش جهان

ساحة نقش جهان في مدينة أصفهان، بنيت في أوائل القرن السابع عشر، وهي واحدة من أكبر الساحات في العالم.

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قصر جولستان

قصر جولستان في مدينة طهران، ومقر الحكم والسلطة لسلالة القاجار التي حكمت إيران من عام 1785 إلى 1925.

© Ko Hon Chiu Vincent/UNESCO

مجموعة الأديرة الرهبانية الأرمنية

مجموعة الأديرة الرهبانية الأرمنية في منطقة أذربيجان الإيرانية، تتألف في شمال غربي إيران حاليا من ثلاث مجموعات رهبانية للديانة المسيحية الأرمنية: دير القديس تداوس، ودير القديس ستيفانوس، وكنيسة دزار دزار، وأقدمها دير القديس تداوس، الذي يعود إلى القرن السابع الميلادي.

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© Sacred Sites/UNESCO

بام ومشهدها الثقافي

تقع بام في بيئة صحراوية على الطرف الجنوبي للهضبة الإيرانية، وتعود جذورها إلى الحقبة الأخيمينية، عرفت أوج ازدهارها من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر. وتشكل "أرق إي بام" مثالا لمدينة من القرون الوسطى محصّنة ومبنية حسب تقنية محلية بواسطة طبقات من التربة.

© Sorush Angabini/UNESCO

بازارقادش

بازارقادش هي العاصمة الملكية الأولى للامبراطورية الأخيمينية التي أسسها في القرن السادس ق.م. قورش الثاني الكبير في قلب فارس، وتشكل قصورها وحدائقها وضريح قورش أمثلة رائعة من الحقبة الأولى للفن المعماري الأخيميني، والحضارة الفارسية.

المنظر الساساني الأثري

يقع المنظر الساساني الأثري في جنوب شرقي محافظة فارس، ويتألف من ثمانية مواقع أثرية موزعة في ثلاث مناطق جغرافية هي: فيروز آباد، وبيشابور، وسرفيستان، وتعود إلى بدايات ونهايات الإمبراطورية الساسانية التي حكمت المنطقة بين عامي 224 و 658 ميلاديا.

مجموعة الخانقه وحرم الشيخ صفيّ الدين

أنشئت مجموعة الخانقه وحرم الشيخ صفيّ الدين في أردبيل في الفترة ما بين بداية القرن السادس عشر ونهاية القرن الثامن عشر، ويتسم الحرم بزخارف خارجية وداخلية، ويضم مجموعة متميزة من التحف القديمة، ويعد مجموعة نادرة لعناصر معمارية إسلامية يرقى تاريخها إلى العصر الوسيط.

© Sorush Angabini/UNESCO

ضريح ألجيتو

يقع ضريح ألجيتو، الذي تأسس بين عامي 1302 و1312، في مدينة السلطانية، عاصمة القبائل المغولية الخاندية، في مقاطعة زنجان على بعد حوالي 240 كيلومترا من من طهران شمال غربي إيران. ويعلو النصب ثماني الزوايا قبة مهيبة يبلغ ارتفاعها 50 مترا، وتغطيها رسوم خزفية باللون الأزرق الفيروزي وتحيط بها ثماني مآذن رفيعة.

© ICCHTO/UNESCO

مدينة شوشان أو سوسة

مدينة شوشان أو سوسة، تقع في جنوب غربي إيران، وتضم مجمعا أثريا بُني على الضفة الشرقية لنهر شاور، وقصر أردشير على الضفة المقابلة للنهر، وتضم المدينة سلسلة من المباني الحضرية المتداخلة التي بُنيت بين الألفية الخامسة قبل الميلاد والقرن الثالث عشر ميلاديا.

ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للمواقع الأثرية الإيرانية على موقع اليونسكو من هنا