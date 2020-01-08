عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

يعد تشقق الشفاه أحد أبرز مظاهر الضرر من الطقس البارد، إذ يسبب إزعاجا وألما للكثير من الأشخاص في فصل الشتاء.



ونقلت صحيفة "جارديان" البريطانية عن أطباء أمراض جلدية بريطانيين 5 نصائح لعلاج ومنع تشقق الشفاه، نستعرضها على النحو التالي..

1- لا تلعقوا الشفاه

تشقق الشفاه أمر شائع في فصل الشتاء بسبب التعرض للهواء البارد في الخارج والهواء الجاف بالداخل، حيث يفقد الكيراتين، الذي يشكل الطبقة العليا من البشرة، مرونته وتصبح الشفاه متقرحة ومتقشرة.

ويمكن للعق المتكرر للشفاه إزالة السطح الدهني الذي يحميها من فقدان الرطوبة، مما يؤدي إلى تشققها، كما أن الأنزيمات الهاضمة في اللعاب يمكن أن تهيج الشفاه أيضاً.

2- استخدام بلسم الشفاة

بلسم الشفاه يمسح سطح الجلد ويمنع خروج الرطوبة، ومادتا اللانولين والبترول هما الأفضل، كما في الفازلين.

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يوضع بلسم الشفاه كل بضع ساعات وقبل النوم، حيث يتنفس الكثير منا بفم مفتوح بسبب إصابتهم بالبرد أثناء النوم، مما يسبب جفافاً أكبر.

3- المكملات

أظهرت دراسة حديثة أن حمض جاما اللينوليك، وهو زيت موجود في النباتات، ومكملات زيت زهرة الربيع، قد يحسن نوعية جلد الشفاه.

4- الاختيار الجيد لمستحضرات العناية بالبشرة

يمكن أن يحتوي بلسم الشفاه أحياناً على مكونات مثل الكافور والمنثول، والتي تعطي إحساساً لطيفاً ونشطاً عند وضعها، لكنها يمكن أن تؤدي إلى شفاه أكثر جفافاً مع كثرة الاستخدام.

وإذا كنت تستخدم مستحضرات العناية بالبشرة القائمة على المواد الفعالة، مثل الريتينول، فاحرص على وضع بلسم الشفاه ليلاً لتجنب شفاه متقشرة ومتهيجة.

5- التقشير والترطيب

لا تخلطوا بين القرحة المتكررة والشفتين التي تعاني التشقق، ولا تتجاهل جرحاً غير قابل للشفاء.

الشفاه هي موقع شائع لسرطان الجلد، وإذا أصبحت شفتيك جافة ومشققة، فيمكن علاجها بفعالية عن طريق التقشير اللطيف لضمان قيامك بإزالة أي بشرة جافة من السطح، وترطيب منتظم مع مرطب الشفاه ذي النوعية الجيدة.