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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - العالم خلال العقود الـ5 المقبلة.. صدمة

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

التغيرات المتلاحقة والتكنولوجيا التي فاقت أفلام الخيال العلمي صاحبها تزايد التساؤلات عن شكل العالم خلال العقود القادمة.



سيارات أجرة طائرة وحافلات طائرة، وفنادق فضائية وطرق سريعة تحت الماء ومنازل تنظف نفسها تلقائيا، وزراعة أعضاء بشرية ستتحكم في صحتنا، كل هذا الذي يبدو وكأنه خيال اليوم، سيكون شائعا في السنوات الخمسين المقبلة، وفق دراسة لخبراء بريطانيين.

وعمل 6 من الأكاديميين وعلماء المستقبل البارزين في بريطانيا كفريق واحد لتخيل التغييرات التي ستحدث في التكنولوجيا والصحة والترفيه والطعام والنقل في السنوات الخمسين المقبلة؛ وجاء تصورهم لهذا المستقبل القريب بمثابة "الصدمة".

الدراسة بعنوان'' المستقبل في دائرة الضوء" توقع أنه في عام 2069 " توقعت تزايد الرحلات إلى أعلى وإلى أسفل، وحتى إلى النجوم".

وتتنبأ الدراسة بإنشاء شبكة طرق سريعة تحت الماء، يتم من خلالها تسيير حركة نقل على متن كبسولات موضوعة داخل أنابيب محكمة الغلق لتسهيل الانتقال، على سبيل المثال، بين المملكة المتحدة وأوروبا القارية، بما في ذلك الدول الإسكندنافية.

ويتوقع معدو الدراسة أيضا أن يتمكن المسافرون من السفر على متن سيارات أجرة أو حافلات جوية عبر مركبات طائرة تعمل بدون طيار ذات قدرة عالية.

وكلما تقدمت التكنولوجيا كانت هناك تغييرات كبيرة في الرعاية الطبية والتغذية، وفقا لهذه الدراسة.

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وتضيف"على سبيل المثال، سيكون هناك أجهزة مزروعة داخل أجسام البشر وبرامج كمبيوتر ستعمل كمرافق رقمي ومقدم رعاية افتراضية، سيكون بمقدورها التعرف على طبيعة هذه الأجسام وكيفية تطور صحة الإنسان طوال حياته، وستراقب الجسم من خلال مستشعرات، كما ستدفعه لاتخاذ قرارات أكثر صحية".

وستوفر طباعة الأنسجة الحيوية ثلاثية الأبعاد بدائل فورية للأشخاص الذين تتلف أعضاءهم دون إمكانية لإصلاحها، وسيكون بمقدورها التغلب على جودة أجهزة الجسم التي يولد بها الإنسان، بما في ذلك العيون، التي ستحظى بقوة إبصار أفضل في الليل والقلوب أو الرئات التي ستكون قادرة على رفع أداء الرياضيين.

ومن المحتمل أن تصبح الحشرات أحد المصادر الرئيسية للبروتينات، حيث سيتم تجهيز العديد من المطابخ على سطح الكوكب بكبسولات يتم فيها استزراع اليرقات، وسيكون من الممكن تناول وجبة "كباب دود" أو "برجر حشرات"، كما تقول الدراسة.

ناطحات سحاب تحت الأرض

ووفقً الدراسة، ستظهر أشكال جديدة من الترفيه، يمكن من خلالها مشاهدة مباريات رياضية جوية وتشجيع الفرق المفضلة أثناء الطيران في مروحيات حول الملعب على طريقة الكوديتش (Quidditch)، وهي رياضة سحرية ظهرت في روايات هاري بوتر.

كما سيتمكن البشر أيضا من مشاهدة أفلام تفاعلية والاستمتاع بألعاب الكمبيوتر في المنزل، وذلك باستخدام بذات حساسة للمس وذات أسعار معقولة، ستخلق أحاسيس عن طريق اللمس وتخدع الحواس الخمسة، مما يتيح للناس بأن تشعر جسديا بالأفلام وألعاب الفيديو، وفقا للدراسة.

العطلات في الفضاء

وستكون العطلات في الفضاء عام 2069، مع وجود فنادق فاخرة في الفضاء، ستدور حول القمر أو الكواكب الأخرى.

كما يتوقع معدو الدراسة أنه بحلول ذلك الوقت ستكون هناك حياة في "ناطحات سحاب تحت الأرض" وهي عبارة عن مبان مماثلة للأبراج ولكن مقلوبة لأسفل، حيث ستكون العديد من الطوابق في باطن الأرض، كما أنها ستكون مقاومة للزلازل، وأن التنظيف الذاتي للمنازل والمكاتب سوف يتم تعميمه باستخدام تكنولوجيا الروبوتات.