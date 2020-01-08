إيران: لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب

وأضاف ظريف في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "إيران ستدافع عن نفسها في وجه أي عدوان".
وتابع: "اتخذت إيران واستكملت إجراءات متناسبة في إطار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة باستهداف القاعدة التي انطلق منها هجوم مسلح جبان على مواطنينا وكبار مسؤولينا".
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وختم الوزير تغريدته: "لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب لكن سندافع عن أنفسنا في وجه أي عدوان".
وقالت إيران إنها شنت هجوما صاروخيا على قوات أميركية في العراق خلال الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهدف قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة أخرى في إربيل بإقليم كردستان العراق.
وقال الجيش الأميركي إن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ بالستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات أميركية.
وأكد الحرس الثوري الإيراني أنه أطلق الصواريخ انتقاما لمقتل قاسم سليماني، القيادي البارز في الحرس، بعملية أميركية قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.
نصح بيان الحرس الثوري الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة "لتفادي سقوط مزيد من القتلى".
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