إيران تعلن عن "هجوم الانتقام".. وتنشر "فيديو الصواريخ"

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وقالت الوكالة إن الهجوم "يأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني"، القيادي البارز في الحرس الثوري، فجر الجمعة، في هجوم أميركي قرب مطار بغداد.
وأوضحت الوكالة أن الهجوم تم بصواريخ بالستية، ونشرت مقطع فيديو للهجوم في موقعها الرسمي.
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ونقلت الوكالة بيانا للحرس الثوري، قال فيه إنه استهدف قاعدة عين الأسد بعشرات الصواريخ، وحذر الولايات المتحدة من الرد على هذا الهجوم.
وقبل دقائق، أعلن مصدر أمني عراقي استهداف قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي البلاد بهجوم قوامه ما لا يقل عن 13 صاروخا.
وتستضيف القاعدة التي تقع شمالي العاصمة بغداد، قوات أميركية، في محافظة الأنبار التي شهدت حربا ضروسا لطرد تنظيم "داعش" منها.
وقال مسؤول أميركي إنه "لا معلومات حتى الآن عن أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم الصاروخي".
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية عن مسؤول أميركي، قوله إن "القوات الأميركية تتعرض لهجمات إيرانية باستخدام صواريخ بالتسية وصواريخ بعيدة المدى" في قاعدة عين الأسد.
وأضافت الشبكة أن الهجوم "استهدف أكثر من موقع" بما فيها القاعدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.