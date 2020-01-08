إدارة الطيران الأمريكية تحظر التحليق فوق العراق وإيران

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إنها ستحظر على شركات الطيران المدني الأمريكية التحليق في المجال الجوي للعراق وإيران وخليج عمان والمياه الفاصلة بين السعودية وإيران.
يأتي ذلك بعد أن شنت طهران هجوما صاروخيا على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في قاعدة "عين الأسد" بالعراق.
وأطلقت طهران أكثر من عشرة صواريخ باليستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل تستضيفان قوات للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، حسبما أفاد الجيش الأمريكي.
المصدر: رويترز
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