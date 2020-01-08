بعد "الانتقام" الإيراني.. دفن قاسم سليماني في مسقط رأسه

دبي - بواسطة محمد فارس © Sky News Screen Grab سليماني دفن في مدينة كرمان وسط إيران

وقالت الوكالة: "بعد لحظات من الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد في العراق، تم دفن جثة سليماني في كرمان" وسط إيران، مسقط رأس قائد فيلق القدس.

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يذكر أن مدينة كرمان رفعت الراية الحمراء بعد مقتل سليماني، التي تعني أنه "لا دفن ولا عزاء قبل الانتقام".

وأعلن الحرس الثوري أنه نفذ هجمات على قوات أميركية في العراق "انتقاما لمقتل سليماني"، الذي استهدفته الولايات المتحدة بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

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ونصح بيان الحرس الثوري الولايات المتحدة بسحب قواتها من المنطقة لتفادي سقوط مزيد من القتلى.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، إن الصواريخ الإيرانية استهدفت قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي العراق، وقاعدة أخرى في إربيل بإقليم كردستان العراق، اللتين تستضيفان قوات أميركية.

وقال الجيش الأميركي إن طهران أطلقت أكثر من 10 صواريخ بالستية من الأراضي الإيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين على الأقل.

ولم تذكر وزارة الدفاع الأمريكية وقوع إصابات بسبب الهجوم.