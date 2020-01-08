رويترز: تحطم طائرة ركاب أوكرانية أقلعت من طهران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في لقطة أرشيفية قالت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، إن طائرة أوكرانية على متنها 180 شخصا سقطت فوق العاصمة الإيرانية.
ونقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء "فارس" أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، سقطت بعيد إقلاعها من مطار مطار الإمام الخميني في طهران، بسبب مشكلات فنية.
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ولم تصدر على الفور أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.
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