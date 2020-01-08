رويترز: تحطم طائرة ركاب أوكرانية أقلعت من طهران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في لقطة أرشيفية

ونقلت وكالة رويترز عن وكالة أنباء "فارس" أن الطائرة، وهي من طراز بوينغ 737، سقطت بعيد إقلاعها من مطار مطار الإمام الخميني في طهران، بسبب مشكلات فنية.

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ولم تصدر على الفور أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.