بالفيديو.. لحظة سقوط الصواريخ الإيرانية على قاعدة عين الأسد

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-farsnews الهجوم الإيراني استهدف قاعدتين في العراق

وأعلنت إيران أنها استهدفت القاعدة التي تستضيف قوات أميركية، إضافة إلى قاعدة أخرى في إربيل، انتقاما لمقتل قاسم سليماني القيادي البارز في الحرس الثوري، بعملية أميركية قرب مطار بغداد، فجر الجمعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) أن إيران أطلقت "أكثر من 10 صواريخ" على قاعدتي عسكريتين في الأنبار وإربيل، تستخدمهما القوات الأميركية في العراق، مشيرا إلى أنه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل الرد.

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وقال البنتاغون في بيان إنها تجري "تقييما أوليا للأضرار"، وتدرس "الرد" على الهجوم.

وجاء الهجوم على ثلاثة مراحل، بحسب المصدر الأمني نفسه.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية أن "عشرات الصواريخ" استهدفت قاعدة عين الأسد.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها إيران مسؤوليتها عن هجوم انتقامي على مقتل سليماني، وقد توعدت بـ"ردود أكثر إيلاما وقسوة" إذا شنت الولايات المتحدة هجوما جديدا.

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حشود ضخمة تشارك بمراسم دفن الجنرال سليماني بمسقط رأسه في كرمان

فيديو من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: خامنئي يجهش بالبكاء أثناء صلاة الجنازة على الجنرال سليماني أمّ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الإثنين صلاة الجنازة في جامعة طهران على جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قُتل الجمعة خلال غارة أمريكية في العراق. وأجهش خامنئي بالبكاء على جثمان سليماني خلال صاة الجنازة التي حضرها الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وقائد الحرس الثوري الجنرال حسين سلامي ورئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي. وغص وسط إيران بالحشود المشاركة في تكريم وتشييع جثمان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، حيث احتشد المشيعون وهم يحملون صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالقرب من جامعة طهران. ولوح الحشد في محيط الجامعة الذي امتد على مسافة كيلومترات على طول جادتي "انقلاب" (ثورة بالفارسية) وأزادي (حرية) بأعلام حمراء بلون "الشهداء" وأعلام إيرانية، وكذلك بأعلام لبنانية وعراقية، وبين الحين والآخر هتف المشاركون في الجنازة بشعارات معادية للولايات المتحدة وإسرائيل ك "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل". ونقل التلفزيون الرسمي مراسم التشييع في بث مباشر تتخلله صور جوية للحشود، موردا عند أسفل الشاشة شريطا كتب فيه "قيامة غير مسبوقة للعاصمة الإيرانية لدى استقبال الحاج قاسم وشهداء المقاومة". تصفية سليماني التي قامت بها الولايات المتحدة أججت الوضع في المنطقة، حيث تعهدت طهران بالانتقام وتخلت كأول رد فعل لها عن البنود المتبقية من اتفاقها النووي المبرم في العام 2015 مع القوى العالمية، فيما ردت واشنطن بإستعدادها لضرب 52 موقعا إيرانيا في حالة الاعتداء على مصالحها. من جهته، دعا البرلمان العراقي إلى طرد جميع القوات الأمريكية من الأراضي العراقية. Euronews (Ar)

شاهد: إيران تشيع سليماني على وقع هتاف "الموت لأمريكا" غص وسط إيران صباح الاثنين بالحشود المشاركة في تكريم الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل الجمعة في ضربة أميركية في بغداد، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس في الموقع. واحتشد المشيعون قبل الساعة 8,00 (4,30 بتوقيت غرينتش) حاملين صور قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني بالقرب من جامعة طهران حيث يؤمّ المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي في الصباح صلاة الجنازة على جثمان الجنرال سليماني. ويلوح الحشد المتراص المحيط بالجامعة والممتد على مسافة كيلومترات على طول جادتي "انقلاب" (ثورة بالفارسية) وأزادي (حرية) بأعلام حمراء بلون "الشهداء" وإيرانية، وكذلك بأعلام لبنانية وعراقية. وبين الحين والآخر ترتفع هتافات "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل". ويحمل رجل لافتة كتب عليها بالإنكليزية "ثأر فظيع"، فيما تدعو لافتات أخرى بالإنكليزية أيضا إلى الانتقام لمقتل الجنرال سليماني. وينقل التلفزيون الرسمي مراسم التشييع في بث مباشر تتخلله صور جوية للحشود، موردا عند أسفل الشاشة شريطا كتب فيه "قيامة غير مسبوقة للعاصمة الإيرانية لدى استقبال الحاج قاسم وشهداء المقاومة". وقُتل الجنرال سليماني، قائد "فيلق القدس" الذي كان مكلفا العمليات الخارجية للحرس الثوري في الخارج ومهندس الاستراتيجية الإيرانية في الشرق الأوسط، في ضربة جوية أميركية استهدفته فجر الجمعة أمام مطار بغداد الدولي. Euronews (Ar)

كرواتيا: فوز الاشتراكي الديمقراطي زوران ميلانوفيتش بالانتخابات الرئاسية أفاد استطلاع للرأي أجري بعيد إغلاق مراكز التصويت في كرواتيا بفوز رئيس الوزراء الاشتراكي الديمقراطي السابق زوران ميلانوفيتش برئاسة البلاد. وأشار نفس الاستطلاع إلى تقدم ميلانوفيتش بأكثر من 53 في المائة من الأصوات على الرئيسة المنتهية ولايتها المحافظة كوليندا غرابار كيتاروفيتش، التي حصلت على حوالي 47 في المائة من الأصوات. وكان الاشتراكي الديمقراطي زوران ميلانوفيتش قد وعد بالدفاع عن كرواتيا متسامحة وحريصة على قلب صفحة الحروب الماضية. وحاولت المحافظة كوليندا غرابار كيتاروفيتش استقطاب ناخبي اليمين القومي الذين صوتوا في الجولة الأولى للمغني الشعبوي ميروسلاف سكورو. وكشف الاقتراع صعود اليمين الراديكالي في بلد يواجه ضغط المهاجرين على حدوده، ويعاني مثل جاراته في البلقان من هجرة سكانه وفساد مستشر. وأدلى أكثر من 3 ملايين ونصف المليون ناخب في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في كرواتيا والتي بدت نتائجها غير محسومة. وجاءت الدورة الثانية من هذا الانتخابات بعد أيام على تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الذي يفترض أن يدير مرحلة ما بعد خروج بريطانيا . وسوف تعقد هزيمة الرئيسة المنتهية ولايتها مهمة حزب "الاتحاد الديموقراطي الكرواتي" الداعم لها، وكذلك مهمة رئيس الوزراء المعتدل أندري بلينكوفيتش في الانتخابات المقرر إجراؤها في الخريف. وحاول ميلانوفيتش خلال حملته الانتخابية إسقاط التهم الموجهة إليه بالعجرفة والنخبوية، إذ ندّد بمفهوم "كرواتيا الأصيلة" الذي لا يمكن سوى للاتحاد الديموقراطي الكرواتي تمثيله، معتبرا أنه ينم عن تعصب خطير. وهيمن ميلانوفيتش على الدورة الأولى حيث حصل على ثلث الأصوات، مستفيدا من دعم الناخبين في المدن وانقسام اليمين. وأكد ميلانوفيتش الذي يدعو إلى "كرواتيا طبيعية" تستند إلى التسامح، أن البلد "لم يعد في حالة حرب" وعليه أن يتطلع إلى المستقبل و"يكافح من أجل مكانته في أوروبا". وكرواتيا هي آخر دولة انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في 2013. لكن اقتصادها الذي يعتمد إلى حد كبير على السياحة هو من الأضعف في دول الاتحاد. وأدى انضمامها إلى تسريع رحيل الكرواتيين سعيا إلى حياة أفضل في أوروبا، وهم يشكون من الفساد والمحسوبية ومن تردي الخدمات العامة. Advertisements Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO حشود ضخمة تشارك بمراسم دفن الجنرال سليماني بمسقط رأسه في كرمان Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

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