عدن - ياسمين عبد الله التهامي - آشلي جراهام تطلق مجموعة فساتين زفاف لممتلئات القوام

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

من مكافحتها للعثور على فستان زفاف يناسبها لحفل زفافها عام 2010، اتخذت عارضة الأزياء الأمريكية آشلي جراهام قراراً بإطلاق مجموعة فساتين زفاف للفتيات والسيدات الممتلئات القوام.



وبعد إصدار جراهام بالفعل مجموعة "بلاس سايز" من الملابس الداخلية وملابس السباحة، تحول انتباه العارضة ورائدة الأعمال والناشطة إلى سوق الزفاف، من خلال تصميمها مجموعة خاصة شاملة فساتين الزفاف مع العلامة التجارية الإسبانية Pronovias.

Advertisements

وحسب مجلة الأزياء الأمريكية "هاربر بازار"، أعلنت برونوفياس تعاونها مع جراهام، لإطلاق مجموعة فساتين الأفراح (البلاس سايز)، التي ستكون متاحة للبيع ابتداء من أبريل/نيسان المقبل.

وتعتبر العارضة الأمريكية، صاحبة الـ 32 عاماً، امرأة في مهمة خاصة، هدفها جعل صناعة الأزياء أكثر شمولاً ومساعدة النساء على الشعور بالراحة والثقة تجاه أنفسهن.

وستضم مجموعة جراهام الخاصة 15 فستاناً بتصميمات مختلفة اتسمت بالبساطة والرقي، وبأحجام تتراوح من 4 إلى 38، التي ستتراوح أسعارها من ألف جنيه إسترليني إلى 35 ألف جنيه إسترليني.

يذكر أن عارضة الأزياء الأمريكية تأثرت سلبياً بتجربتها السلبية عند تسوقها لشراء فستان زفافها من مصور الفيديو جوستين إرفين عام 2010، إذ كانت غير قادرة على العثور على الفستان المثالي والمناسب لقوامها الحجم الصحيح، حتى اضطرت في النهاية لشراء حجم أصغر وتزويده بقطعة قماش من الظهر لتكبير مقاسه، الدافع الذي وضعت من ورائه كل حبها في تصميمات هذه المجموعة الخاصة.