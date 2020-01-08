عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Q950.. مجموعة تلفاز جديدة من سامسونج دون حواف تقريبا

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

طرحت شركة سامسونج مجموعة من أجهزة التلفاز الفاخرة الجديدة خلال مشاركتها في فعاليات معرض CES بمدينة لاس فيجاس الأمريكية حتى 10 يناير/كانون الثاني الجاري.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سلسلة التلفاز Q950 الجديدة تمتاز بشاشة تغطي 99% من الواجهة الأمامية للجهاز، وبالتالي فإنه يأتي بدون حواف تقريبا، ويبلغ سُمك جهاز التلفاز الجديد 15 ملم، ويعمل بدقة وضوح 7980 x 4320 بيكسل.

وتظهر المحتويات ذات دقة الوضوح الأقل بصورة جيدة؛ حيث تعتمد سامسونج على التحسين اللاحق بواسطة البرامج والتعلم الآلي؛ حيث يتم تحليل محتويات الصورة ومعالجتها لزيادة دقة الوضوح.

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ومن المتوقع طرح سلسلة التلفاز Q950 الجديدة في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، ولم تكشف سامسونج عن أية بيانات بخصوص الأسعار المتوقعة.

وشهد جناح سامسونج أيضا كشف النقاب عن التلفاز The Sero بتصميمه الرائع؛ حيث تهدف الشركة الكورية الجنوبية من خلال الجهاز الجديد إلى عرض مقاطع الفيديو الرأسية، ويمكن تدوير شاشة التلفاز 43 بوصة حسب الرغبة لعرض الصور أو مقاطع الفيديو المسجلة بواسطة الهاتف الذكي في وضع البورتيريه، بالإضافة إلى إمكانية نقل محتويات شاشة الهاتف الذكي لاسلكيا، وكذلك عن طريق تقنية أبل Airplay.

وتضمن الإضاءة الخلفية المعدلة عرض الألوان والتباين بصورة أفضل على شاشة QLED، التي تعمل بدقة وضوح 4K 3840 x 2160 بيكسل.

وأعلنت شركة سامسونج عن إطلاق التلفاز The Sero الجديد في الأسواق العالمية بدءا من نيسان/أبريل المقبل، لكنها لم تفصح عن أية بيانات بخصوص الأسعار المتوقعة.