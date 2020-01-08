دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونغ تُعلن عن هذه الشاشة لمُحبي الألعاب الإلكترونية

فاجئت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، مستخدميها بشاشة منحية جديدة ولكنها هذه المرة لن تكوني لمستخدمي هواتفها الذكية بل لعشاق الألعاب الإلكترونية من مُستخدمي منتجاتها.

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شركة سامسونغ أشارت عبر بيان رسمي صادر عنها بخصوص شاشتها الجديدة التي تحمل اسم Odyssey G9، إلى أن الشاشة تقنيات تدعم G-Sync وFreeSync 2 مع إضاءة خلفية.

وتأتي شاشة Odyssey G9، بقياس 49 بوصة؛ حيث وتمتاز الشاشة بدقة وضوح تبلغ 5120 × 1440 بيكسل، في حين يبلغ زمن الاستجابة 240 هرتز ولكن لم تفصح شركة سامسونغ عن موعد طرح أو أسعار شاشة الألعاب المنحنية الجديدة.رسميًا.. تعرف على أبرز منتجات شركة سامسونغ samsung في 2020 alqiyady 1 رسميًا.. تعرف على أبرز منتجات شركة سامسونغ samsung في 2020

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وتستعد شركة سامسونغ للكشف عن المشاريع التي تعمل عليها للعام الجديد 2020 كعادتها في نهاية كل عام؛ حيث سيتم الإعلان عنها بصورة رسمية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "CES 2020" المقرر انعقاده في الفترة من 7 إلى 10 يناير في مدينة لاس فيغاس الأمريكية.المزيد:

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