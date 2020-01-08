دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Razer تدعم هواتف الأيفون والأندوريد بوحدة Kishi للتحكم في الألعاب #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة Razer خلال فعاليات مؤتمر CES للعام 2020 عن أحدث ملحق للتحكم في الألعاب ينطلق بعنوان Kishi، ويأتي لدعم مستخدمي هواتف الأيفون وهواتف الأندوريد.

تتميز وحدة التحكم في الألعاب Kishi الجديدة من Razer بتصميم يدعم مستخدمي الهواتف الذكية بتجربة ألعاب مميزة، حيث تدعم إتصال الهواتف الذكية عن طريق USB-C أو Lightning، ومن ثم يمكن التحكم في الألعاب من خلال الأزرار المميزة لوحدة التحكم، مع عصا التحكم التي تدعم توجيه المستخدم في الألعاب بكفاءة أعلى.

وتقدم Razer ملحق وحدة التحكم في الألعاب Kishi بتصميم أقرب لوحدة Switch من نينتيدو، كما يدعم تصميم Kishi الطي والتخزين بشكل سلس، لدعم المستخدم في الألعاب في أي وقت.

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ولقد طورت Razer وحدة Junglecat للتحكم في الألعاب، والتي صممت بشكل خاص لدعم مستخدمي هاتف Razer Phone 2، حيث تتميز بمجموعة من الأزرار مع D-pad، كما تدعم الإتصال وحدة التحكم في الألعاب لضبط وتعيين الأزرار من خلال أسلوب مميز لكل لعبة على حدا.

أيضاً يمكن لمنافذ USB C وLightning أن تدعم إستمرار شحن الهواتف المتصلة بوحدة التحكم في الألعاب، ومن المقرر أن تتوفر وحدة التحكم في الألعاب Kishi في بداية 2020، كما تكشف الشركة لاحقاً عن مستوى التسعير.

المصدر

هذا الموضوع Razer تدعم هواتف الأيفون والأندوريد بوحدة Kishi للتحكم في الألعاب #CES2020 ظهر على التقنية بلا حدود.