بوتين يقدم هديتين للجامع الأموي والكنيسة المريمية في دمشق (صور)

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجامع الأموي والكنيسة المريمية في العاصمة السورية دمشق، برفقة نظيره السوري بشار الأسد.

وبعد زيارته ضريح يوحنا المعمدان في الجامع الأموي، قدم بوتين للقائمين عليه نسخة تاريخية من القرآن الكريم تعود للقرن السابع عشر.

وخلال جولة الرئيسين في شوارع دمشق، زار بوتين الكاتدرائية المريمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وأهدى القائمين عليها أيقونة السيدة العذراء عليها السلام. © متوفر بواسطة RT

وتعتبر الكاتدرائية المريمية من أقدم الكنائس الأثرية في دمشق، ويعود تاريخها إلى بدايات انتشار المسيحية في المنطقة وهي مقر بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس. © متوفر بواسطة RT © متوفر بواسطة RT © متوفر بواسطة RT

المصدر:RT