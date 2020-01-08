دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية «5 مقتنيات» مثيرة تم دفنها مع أشلاء قاسم سليماني في كرمان

كشفت معلومات، اليوم الثلاثاء، قائمة مقتنيات مثيرة للجدل والدهشة، تم دفنها مع أشلاء قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، تشمل «عباءة المرشد على خامنئي.. خاتم سليماني الياقوتي الأحمر.. تربة من كربلاء.. راية يا حسين من قبة قبر الحسين في العراق»، والأكثر إثارة ورقة مُوَقَّعَة من خامنئي، وعرّاب الإرهاب، حسن نصر الله -زعيم ميليشيات حزب الله اللبنانية، الموالية لإيران- كشهود على حُسْنِ شخصية سليماني.

وعلّق الناشط الإيراني، محمد مجيد الأحوازي، على إجراءات مراسم دفن قاسم سليماني في كرمان، قائلًا عبر حسابه الرسمي بـ«تويتر»: «ليست مزحة، وفقًا لوسائل الإعلام في إيران: تُدفن مع سليماني عباءة المرشد وخاتم سليماني وتربة كربلاء، وراية يا حسين من قبة قبر الحسين في العراق، وورقة مُوَقَّعَة من قِبَلِ خامنئي ونصر الله كشهود على حُسْنِ شخصية سليماني».

واستكمل «الأحوازي» أن هذه «طريقة فرعونية في الدفن»؛ حيث حرص الفراعنة على تحنيط موتاهم إضافة إلى تزويدهم بالذهب والطعام والملابس والأشياء الضرورية للعيش من أجل الحياة الأخرى، وقال الناشط إن مسوؤلين كبارًا تداولوا هذه المعلومات منهم الجنرال باقر قاليباف، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني المقرب من المرشد خامنئي.

وقال «قاليباف» في تغريدة سابقة: «لقد منح المرشد عباءته الخاصة بقيام الليل التي صلى بها 14 عامًا كي يدفن بها قاسم سليماني.. وهذه المرة الثانية التي يمنح المرشد عباءته.. المرة الأولى منحها للحاج أحمد كاظمي».

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واستقبلت إيران جثامين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس و8 عسكريين آخرين قُتلوا في الغارة الأمريكية ببغداد؛ حيث جرت مراسم تشييع سليماني في عدد من المدن الإيرانية حتى وصل، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة كرمان مسقط رأسه.

قُتل أكثر من 50 شخصًا في التدافع الذي حصل اليوم الثلاثاء، بحسب حصيلة جديدة أوردها رئيس المركز الطبي الشرعي في هذه المدينة بوسط إيران عباس اميان ونقلها الإعلام الايراني.

كذلك، نقلت وكالة اسنا عن رئيس فرق الاغاثة في المدينة محمد صابري أن 212 شخصًا أصيبوا في التدافع «بعضهم في حال خطيرة».