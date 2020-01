شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق آمنة التخلص من بيانات هاتفك الذكي القديم والان مع التفاصيل الكاملة

طرق آمنة التخلص من بيانات هاتفك الذكي القديم

الأربعاء 8 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

من وقت لآخر يحتاج المرء لتغيير هاتفه الذكي، للحصول على إمكانيات أعلى ودقة أعلى في التصوير أو تصميم أفضل أو حتى لكثرة أعطال الهاتف القديم، لكن ماذا عن الصور والبيانات الشخصية الأخرى؟



أوضحت ميريام روهنشتروت، مدير تحرير موقع التكنولوجيا "موبيل زيشر.دي" الألماني، أن البيانات لا يتم محوها من رقاقات الذاكرة الحديثة عند إجراء عملية "الحذف"، لكن كل ما يتم فعله هو تصنيف الذاكرة بأنها خالية، كما أنه يمكن استعادة البيانات ببعض الإجراءات البسيطة مرة أخرى، وهو ما قد لا يرغب فيه المالك القديم للجهاز.

نسخ احتياطي

وقالت" إذا لم يرغب المستخدم أن تختفي البيانات الشخصية مع الجهاز، فيمكن تأمينها، وذلك بنقلها مباشرة إلى جهاز جديد أو إجراء نسخ احتياطي بمساعدة خدمات التخزين السحابي جوجل درايف على نظام أندرويد أو خدمة "آي كلاود" بالنسبة لأجهزة أبل.

وتقدم بعض الشركات المنتجة أيضا إمكانية النسخ الاحتياطي للبيانات باستخدام برنامج خاص وللقيام بذلك، يتم توصيل الهاتف بالحاسوب بواسطة كابل.

وتضيف"حتى يتمكن المستخدم الجديد من تشغيل الهاتف الذكي، يجب أيضا إزالة حسابات المستخدمين؛ حيث يتعين على مستخدمي أندرويد تسجيل الخروج عن طريق الإعدادات الموجودة ضمن "الحسابات"، أما مع أجهزة أبل فإنه يتم في البداية فصل جميع الأجهزة المرتبطة".

من جانبه، أوضح باتريك بيلمر من موقع التكنولوجيا "هايزه أونلاين" الألماني أنه إذا كانت وظيفة Find my iPhone المتوفرة حتى إصدار iOS 12 أو Where is بدءا من iOS 13 فعالة، فإنه يجب إلغاء هذا التفعيل في إعدادات خدمة "آي كلاود".

وفي حال الإصدار 10.2 من نظام تشغيل أبل "آي أو إس" أو أقدم، فإنه يتعين على المستخدم تسجيل الخروج بشكل منفصل من خدمتي "آي كلاود" و"آي تيونز ومتجر التطبيقات"، ويمكن معرفة الإصدار المثبت في الإعدادات ضمن بند "عام/معلومات".

واعتبارا من الإصدار "آي أو إس 10.3" يمكن تسجيل الخروج من هوية أبل AppleID من خلال إعدادات "آي كلاود"، وبدءا من الإصدار 13 الحالي من نظام التشغيل "آي أو إس" يصبح الأمر أكثر سهولة عند إعادة التعيين؛ حيث يتم إلغاء تفعيل وظيفة الموقع أوتوماتيكيا وتسجيل الخروج من "هوية أبل".

وعن طريق إعادة ضبط إعدادات المصنع، تتم إزالة جميع البيانات والإعدادات الشخصية من الجهاز ليبقى نظام التشغيل فقط، وعلى أجهزة أندرويد، يمكن العثور على هذا الخيار ضمن قائمة الإعدادات، لكن اعتمادا على الشركة المصنعة قد يوجد ضمن قائمة "الإدارة العامة" أو "النظام".

وفي نظام أبل "آي أو إس"، يتم هذا عبر خيار "إلغاء كل المحتويات والإعدادات" الموجود في قائمة الإعدادات تحت بند "إعادة الضبط"، وإذا تم تفعيل كود التقييد، مثل قفل الأطفال، فيجب إدخال هذا.

تطبيقات تنظيف الذاكرة

وأعلنت بعض الشركات عن تطبيقات تقوم بتنظيف ذاكرة الهاتف تماما، لكن ميريام روهنشتروت تعتبر برامج الحذف هذه غير ضرورية، كما أن المكتب الاتحادي لأمان تكنولوجيا المعلومات (BSI) يرى أن مسح هذه البرامج للبيانات من الهواتف ليس بالأمر المؤكد.

والأسهل هو الكتابة فوق الذاكرة ببيانات غير مهمة، مثل تسجيل فيديو حتى تمتلئ الذاكرة مرة أخرى، ثم إعادة تعيين الهاتف مرة أخرى، ويوصي المكتب الألماني بهذه الخطوة بشكل خاص مع الهواتف الذكية الأقدم.