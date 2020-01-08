دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي بطارية خارقة تعمل لمدة 5 أيام متواصلة بدون شحن

نجح فريق من العلماء الأستراليين في ابتكار بطارية جديدة وصفوها بأنها الأكثر كفاءة في العالم، حيث أنها قادرة على العمل لمدة 5 أيام متواصلة، دون الحاجة إلى شحنها.

وبحسب ما ذكرته تقارير تقنية، فإن البطارية الجديدة تستخدم كبريت منخفض التكلفة في أقطابها، حيث يتمتع الكبريت بكثافة عالية للطاقة، مما يعني أن البطاريات التي تحتوي على ليثيوم وكبريت يمكنها أن تخزن 10 أضعاف الطاقة التي تخزنها بطاريات أيون الليثيوم.

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وقالت التقارير أن هذه البطارية يمكنها أن تُشغل مركبة كهربائية لمسافة تصل إلى 1000 كم دون شحن، كما أنه في حالة استخدامها في الهواتف الذكية، فإنها قدراتها تصل إلى 4 أضعاف البطاريات الموجودة في الأسواق.

وأشارت التقارير إلى أن هناك عيب وحيد في هذه البطارية الخارقة، وهي تناقص عمرها الافتراضي عندما تكون عمليات الشحن أكثر من الطبيعي، وقبل نفادها، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة حجم أقطابها وتفسخها.

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ويسعى العلماء حالياً لحل هذه المشكلة من خلال إنشاء روابط بين جزيئات الكبريت، حيث يأملون أن يؤدي هذا إلى إطالة عمر البطارية.المزيد:

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