سامسونج تجهز نسخة جديدة من هاتف جالاكسي وهذه هي مواصفاته

كشفت تقارير تقنية أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على هاتف ذكي جديد من عائلة جالاكسي الشهيرة، حيث سيأتي بمواصفات مميزة.
ووفقاً لما جاء في هذه التقارير، فإن الهاتف المرتقب هو جالاكسي إم 21، وسيكون مدعوماً بنظام تشغيل أندرويد 10. وسيعمل بمعالج Exynos 9610.
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وسيحتوي الهاتف الذكي الجديد على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية، لم يتم تحديد دقة كل منها بعد.
وأضافت التقارير أن سامسونج من المتوقع أن تكشف عن هاتفها القادم أواخر شهر يناير الجاري، مشيرة إلى أنه سيصدر بعدة ألوان مختلفة من بينها الأزرق والأسود.
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وفي سياق متصل، كانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت قبل أسابيع قليلة عن تطويرها لتقنية حديثة ستمكنها من توفير حساسات تصوير فائقة الدقة، والتي تصل إلى نحو 144 ميجابيكسل.
ومن المقرر أن تقوم باستخدامها في الهواتف الجديدة التي ستطلقها خلال الفترة القادمة، مما يعني أن هاتف جالاكسي إم 21 قد يكون أحد أوائل الهواتف من سامسونج التي تصدر بكاميرات خارقة ذات دقة عالية جداً.المزيد:
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