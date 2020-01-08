دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سامسونج تجهز نسخة جديدة من هاتف جالاكسي وهذه هي مواصفاته

كشفت تقارير تقنية أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على هاتف ذكي جديد من عائلة جالاكسي الشهيرة، حيث سيأتي بمواصفات مميزة.

ووفقاً لما جاء في هذه التقارير، فإن الهاتف المرتقب هو جالاكسي إم 21، وسيكون مدعوماً بنظام تشغيل أندرويد 10. وسيعمل بمعالج Exynos 9610.

وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020 alqiyady 1 وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020

شاهد أيضاً: وان بلاس تُجهز لمفاجأة جديدة في 2020

وسيحتوي الهاتف الذكي الجديد على ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، بالإضافة إلى 3 كاميرات خلفية، لم يتم تحديد دقة كل منها بعد.

وأضافت التقارير أن سامسونج من المتوقع أن تكشف عن هاتفها القادم أواخر شهر يناير الجاري، مشيرة إلى أنه سيصدر بعدة ألوان مختلفة من بينها الأزرق والأسود.

أوبو تطلق هاتفي Reno 3 وReno 3 Pro بتقنية 5G alqiyady 1 أوبو تطلق هاتفي Reno 3 وReno 3 Pro بتقنية 5G

شاهد أيضاً: أوبو تطلق هاتفي Reno 3 وReno 3 Pro بتقنية 5G

Advertisements

وفي سياق متصل، كانت الشركة الكورية الجنوبية قد كشفت قبل أسابيع قليلة عن تطويرها لتقنية حديثة ستمكنها من توفير حساسات تصوير فائقة الدقة، والتي تصل إلى نحو 144 ميجابيكسل.

ومن المقرر أن تقوم باستخدامها في الهواتف الجديدة التي ستطلقها خلال الفترة القادمة، مما يعني أن هاتف جالاكسي إم 21 قد يكون أحد أوائل الهواتف من سامسونج التي تصدر بكاميرات خارقة ذات دقة عالية جداً.المزيد:

كيف تنقذ هاتفك إذا تعرض للبلل أو سقط في الماء؟

آسوس تطور أحد أفضل هواتف الألعاب بأقوى معالج.. تعرفوا على مميزاته

هاتف آيفون القادم بدون أزرار أو كاميرات أمامية؟

رسميًا.. تعرف على أبرز منتجات شركة سامسونغ samsung في 2020

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي