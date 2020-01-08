دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي علماء يبتكرون بطارية قادرة على العمل لمدة 5 أيام

نجح مطورون من أستراليا، في ابتكار بطارية ـ تستخدم كبريت منخفض التكلفة في أقطابها ـ ؛ حيث يمكنها العمل لمدة 5 أيام متواصلة دون شحنها بالتيار الكهربائي.

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وحسبما أوردت صحيفة ديل ميل البريطانية، فالبطارية قادرة أيضًا على تشغيل مركبة كهربائية لمسافة نحو 1000 كلم من دون شحن لتُعد أفضل بطارية في العالم من حيث الكفاءة.

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وكان المطورون الأستراليون قد قدموا في وقت سابق براءة اختراع هذه التكنولوجيا إلى السلطات في بلادهم وفي حالة إجارة استخدام بطارية الهاتف الذكي، فستفوق البطاريات الموجودة في الأسواق بأربعة أضعاف.المزيد:

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