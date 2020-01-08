هجوم صاروخي على قاعدة تضم قوات أميركية في الأنبار

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن التلفزيون الإيراني، أن الحرس الثوري نفذت هجوما صاروخيا على قاعدة عين الأسد في العراق. بدوره، قال مسؤول كبير في البنتاغون، إن قاعدة عين الأسد في العراق تعرّضت لهجوم بـ 6 صواريخ، ولم يعرف إن كان هناك أية إصابات.

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