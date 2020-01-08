تعاون لإنتاج قصص تفاعلية تدعم «بكل فخر من دبي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ومنصة «دبي بوست» مذكرة تفاهم بشأن التعاون المشترك بين الجانبين والتي يتم بمقتضاها إنتاج ونشر قصص تفاعلية مؤثرة وملهمة ضمن قالب صحفي وإعلامي مبتكر، تدعم كل المشاريع الواقعة ضمن مبادرة «بكل فخر من دبي». وذلك في سعي من طرفي الاتفاق إلى إيصال رسائل إعلامية إبداعية تتعلق بسمات دبي وطبيعتها كوجهة اقتصادية عالمية ومدينة تضع خطط تمكين رواد الأعمال وتوفير البيئة الداعمة لهم ضمن أولويات أجندتها التنموية، لما لهذا القطاع من أهمية استراتيجية في استيفاء متطلبات التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية وضمان استدامة النمو.

وقع الاتفاقية خديجة المرزوقي، رئيسة تحرير «دبي بوست»، ونهال بدري، مديرة «براند دبي»، في إطار تكامل الجهود وتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يدعم أهداف «براند دبي» الساعية للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة فيما يتعلق بدعم نجاحات رواد الأعمال الذين وجدوا في دبي البيئة الداعمة التي مكنتهم من الانطلاق بمشاريعهم لتحقيق النجاح الذي يسعون إليه، وفتح آفاق جديدة أمامهم للنمو والتوسع وبناء شراكات جديدة في داخل الدولة وخارجها.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم تقوم «براند دبي» بالتعاون مع المنصة، لإنتاج محتوى مرئي متنوع يسلط الضوء على قصص النجاح والحكايات الاستثنائية الملهمة في دبي، وبما يعزز من مكانتها كمدينة متنوعة ذي طابع عالمي، إضافة إلى إنتاج محتوى إعلامي رقمي مبتكر لإبراز المشاريع التي انطلقت تحت مظلة «بكل فخر من دبي» وإيصالها إلى الجمهور بشكل مميز وفريد، مواكبة للتوجهات الإعلامية الحديثة نحو المنصات الرقمية وتفضيلات الجمهور في الوصول إلى القصص الصحفية عبر هذه المنصات. كما يدرب الطرفان بموجب المذكرة رواد الأعمال المشاركين في «بكل فخر من دبي» على إجراء المقابلات الصحفية والإعلامية وإيجاده مهارات التحدث وإيصال الرسائل الصحيحة أثناء المقابلات الصحفية.

وأكدت خديجة المرزوقي، ترحيبها بالتعاون مع «براند دبي» منوهة بقيمة التعاون بين مختلف المؤسسات الإعلامية في دبي لإبراز وجهها الحضاري، مثمنة في السياق ذاته الشراكة مع «براند دبي» في إنتاج قصص إعلامية تعكس مدى الإلمام والوعي بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسعي حكومة دبي لتهيئة الفرصة كاملة لنجاح تلك المشروعات، عبر توسيع دائرة التعريف بها، وتعزيز الوعي بما يمكن أن تقدمه تلك المشروعات من فرص اقتصادية واعدة للمستثمرين في مختلف أنحاء العالم. وأضافت: نهدف إلى إبراز المنتج الحضاري لمدينة دبي وتنافسيتها العالية على كافة الصعد من خلال المحتوى الذي نقدمه.

وأوضحت نهال بدري أن هذا التعاون يأتي ضمن خطط «براند دبي» الرامية إلى توفير سبل الدعم اللازمة لرواد الأعمال الشباب وتسليط الضوء إعلامياً على مشاريعهم تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة الداعية إلى دعم نجاحات رواد الأعمال الذين وجدوا في دبي البيئة الداعمة لتحقيق النجاح، حيث يقدم الرواد المشاركون تحت مظلة «بكل فخر من دبي» صورة حية لما توفره دبي من دعم ومساندة لرواد الأعمال أصحاب الأفكار المبتكرة. وقالت: «براند دبي» حريصة على إشراك رواد الأعمال المشاركين ضمن «بكل فخر من دبي» في كل الفعاليات المقامة في دبي ولا سيما التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة.