بوتين: قطعنا شوطاً كبيراً في إعادة بناء الدولة السورية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الكرملين، أمس، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مباحثات مع نظيره السوري بشار الأسد، خلال زيارة إلى العاصمة السورية دمشق.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «التقى بوتين نظيره السوري بشار الأسد، في مركز القيادة في دمشق، حيث استمعا إلى تقارير عسكرية حول الوضع في مناطق مختلفة من البلاد».

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وتناول اللقاء، بحسب المصدر، «خطط القضاء على الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة المواطنين السوريين في إدلب وتطورات الأوضاع في الشمال السوري والإجراءات التي تقوم بها تركيا هناك». كما بحث الجانبان «دعم المسار السياسي وتهيئة الظروف المناسبة له». وأضاف بيسكوف: «في وقت لاحق، عقدت محادثات ثنائية بين الوفدين الروسي والسوري، أشار في سياقها بوتين إلى أنه يمكن الآن الإعلان بثقة، عن قطع مسافة كبيرة في اتجاه إعادة بناء الدولة السورية ووحدة أراضيها».

وتابع بيسكوف: «أشار بوتين أيضاً إلى أنه يمكن بالعين المجردة، مشاهدة علامات استعادة الحياة السلمية في شوارع دمشق». وجال الأسد مع ضيفه الروسي في مدينة دمشق، حيث زار «الجامع الأموي الكبير واطلع على معالمه، كما زار فيه ضريح النبي يحيى عليه السلام (القديس يوحنا المعمدان)، وسجل كلمة في سجل الزوار»، بحسب الرئاسة السورية. كما زار الكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس، التي تعدّ من أقدم الكنائس في العاصمة السورية، حيث كان في استقباله بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق يوحنا العاشر يازجي، وفق صور نشرتها الرئاسة. وذكر بيسكوف أن «الأسد بدوره، شكر بوتين على الزيارة وأعرب عن تقديره لمساعدة روسيا والجيش الروسي في الحرب ضد الإرهاب، واستعادة الحياة السلمية في سوريا». وأضاف: «كما هنأ الأسد بحرارة بوتين، والشعب الروسي بأسره بمناسبة عيد الميلاد المجيد»، على التقويم الشرقي.

وتأتي زيارة بوتين المفاجئة لدمشق عشية زيارة يقوم بها لتركيا، حيث من المقرر أن يلتقي نظيره التركي رجب طيب أردوغان.(وكالات)